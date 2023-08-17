2023-08-17T12:33:38+03:00
2023-08-17T12:33:38+03:00
2023-08-17T12:33:38+03:00
2023
https://1prime.ru/tourism/20230817/841490086.html
Власти Екатеринбурга рассказали о прямых рейсах из города на остров Хайнань
Туризм
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Прямое авиасообщение между Екатеринбургом и китайским островом Хайнань может быть возобновлено в сентябре, сообщил журналистам глава уральского отделения Российского союза... ПРАЙМ, 17.08.2023
транспорт, бизнес, новости, туризм
https://cdnn.1prime.ru/images/84049/43/840494343.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84049/43/840494343.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84049/43/840494342.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84049/43/840494342.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84049/43/840494330.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84049/43/840494330.jpg
https://1prime.ru/oil/20230816/841471470.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 авг — ПРАЙМ. Прямое авиасообщение между Екатеринбургом и китайским островом Хайнань может быть возобновлено в сентябре, сообщил журналистам глава уральского отделения Российского союза туриндустрии Михаил Мальцев.
"Мы ожидаем прямые вылеты из Екатеринбурга на остров Хайнань в сентябре. Для нас это крайне важно, потому что из-за пандемии они были прерваны внезапно, и у наших туроператоров есть там депозиты — денежные средства. Это позволит скорректировать стоимость", — сказал Мальцев.
Ранее в Минэкономразвития РФ объявили о запуске групповых туристических поездок в рамках реализации соглашения о безвизовых туристических обменах с Китаем. Там уточнили, что Москва получила подтверждение от китайской стороны, что с 1 августа и они готовы принимать российские туристические группы. В рамках соглашения организованные туристы в группе от пяти до 50 человек могут посещать соседнюю страну без получения визы и находиться там до 15 дней.