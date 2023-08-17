ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 авг — ПРАЙМ. Прямое авиасообщение между Екатеринбургом и китайским островом Хайнань может быть возобновлено в сентябре, сообщил журналистам глава уральского отделения Российского союза туриндустрии Михаил Мальцев. Китай в августе поставит рекорд по импорту нефти из Ирана, пишет СМИ

"Мы ожидаем прямые вылеты из Екатеринбурга на остров Хайнань в сентябре. Для нас это крайне важно, потому что из-за пандемии они были прерваны внезапно, и у наших туроператоров есть там депозиты — денежные средства. Это позволит скорректировать стоимость", — сказал Мальцев.

Ранее в Минэкономразвития РФ объявили о запуске групповых туристических поездок в рамках реализации соглашения о безвизовых туристических обменах с Китаем. Там уточнили, что Москва получила подтверждение от китайской стороны, что с 1 августа и они готовы принимать российские туристические группы. В рамках соглашения организованные туристы в группе от пяти до 50 человек могут посещать соседнюю страну без получения визы и находиться там до 15 дней.