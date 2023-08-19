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В Правительстве заявили о старте производства новых туристических автобусов
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Производство новых туристических автобусов может начаться в России в 2024 году, предварительные образцы уже проходят испытания, рассказал журналистам зампредседателя правительства... ПРАЙМ, 19.08.2023
бизнес, новости, туризм, россия, денис мантуров, туризм
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БИЙСК, 19 авг — ПРАЙМ. Производство новых туристических автобусов может начаться в России в 2024 году, предварительные образцы уже проходят испытания, рассказал журналистам зампредседателя правительства России, министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
"Сейчас производство туристических автобусов различных классов уже осваивают ГАЗ и Волгабас, их предсерийные образцы проходят сертификацию. Рассчитываем на запуск производства в первом квартале 2024 года. Соллерс также ведёт переговоры о запуске производства таких автобусов в ОЭЗ "Алабуга" с восточным партнёром. До конца сентября совместно с Минэкономразвития России нам предстоит определить перспективные потребности в такой технике для регионов Российской Федерации, в том числе, для Алтайского края", — рассказал журналистам Мантуров.
Зампредседателя правительства РФ отметил, что рассчитывает, что с началом серийного производства мощности отечественных предприятий смогут полностью покрыть потребности регионов в современных туристических автобусах.
Мантуров прибыл в Алтайский край с рабочим визитом в субботу. Он посетил "Бийский олеумный завод", "Алтайвитамины", осмотрел выставочную экспозицию продукции промышленных предприятий Алтайского края.