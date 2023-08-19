БИЙСК, 19 авг — ПРАЙМ. Производство новых туристических автобусов может начаться в России в 2024 году, предварительные образцы уже проходят испытания, рассказал журналистам зампредседателя правительства России, министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Россия и Белоруссия подписали соглашение о международных автоперевозках

"Сейчас производство туристических автобусов различных классов уже осваивают ГАЗ и Волгабас, их предсерийные образцы проходят сертификацию. Рассчитываем на запуск производства в первом квартале 2024 года. Соллерс также ведёт переговоры о запуске производства таких автобусов в ОЭЗ "Алабуга" с восточным партнёром. До конца сентября совместно с Минэкономразвития России нам предстоит определить перспективные потребности в такой технике для регионов Российской Федерации, в том числе, для Алтайского края", — рассказал журналистам Мантуров.

Зампредседателя правительства РФ отметил, что рассчитывает, что с началом серийного производства мощности отечественных предприятий смогут полностью покрыть потребности регионов в современных туристических автобусах.

Мантуров прибыл в Алтайский край с рабочим визитом в субботу. Он посетил "Бийский олеумный завод", "Алтайвитамины", осмотрел выставочную экспозицию продукции промышленных предприятий Алтайского края.