МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Европейцев привели в ужас выходки туристов из США и Великобритании, рассказывается в сюжете CBS News. Первые туристы из Китая прибыли в Россию в рамках безвизового соглашения

Как сообщила телеведущая Дана Джейкобсон, сегодня по всей Европе фиксируются различные инциденты с участием американцев и англичан. Например, два пьяных туриста из США не покинули Эйфелеву башню до закрытия и провели там ночь. Через несколько дней еще один американец забрался на самый верх башни и спрыгнул с нее с парашютом.

По словам находящегося в Риме корреспондента CBS Криса Ливсе,

"из примерно тысячи туристов, которые приходят к фонтану Треви каждый час, кто-нибудь да окажется "паршивой овцой" — но в этом году такие люди, похоже, повсюду: по всему городу, по всей стране и по всей Европе".

Также Ливсе рассказал, что один британский турист выцарапал свое имя на стенах Колизея, чем шокировал очевидцев.

"В Венеции еще один гость из Великобритании, не обращая внимание на предупреждения, прыгает с высоты в пять этажей в канал, приземляясь на воду плашмя", — добавил корреспондент.

А в Испании, передает телеканал, местные жители, чтобы отпугнуть неадекватных англоязычных туристов, были вынуждены вывесить на пляжах знаки, предупреждающие о несуществующих угрозах.

При этом министр туризма Италии Даниела Сантанке призвала правительства европейских стран закрутить гайки в отношении буйных иностранцев и предложила обязать вандалов оплачивать испорченное культурное наследие, сообщает телеканал.