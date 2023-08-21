МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Международный гостиничный оператор Hilton Worldwide откроет более 730 отелей на территории Китая в течение десяти лет, в основном они будут рассчитаны на средний класс туристов, сообщает газета South China Morning Post. Россия в июле осталась крупнейшим поставщиком нефти в Китай

"Оператор отелей Waldorf Astoria Hotels & Resorts (входит в состав компании Hilton – ред.) планирует открыть более 730 гостиниц в материковом Китае в ближайшие десять лет после открытия 100 объектов недвижимости в прошлом году", — передает издание со ссылкой на старшего вице-президента Hilton по развитию в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) Кларенса Тана.

По словам представителя гостиничной сети, во время пандемии коронавируса в странах АТР было закрыто 60% отелей. Но за счет снятия ограничений и притока туристов, преимущественно из Китая, гостиничная отрасль восстанавливается и развивается. Сегодня Hilton Worldwide владеет 512 отелями в 170 точках на территории КНР.

"Мы наблюдали устойчивый рост, в основном за счет Китая (в первой половине года)… У Китая был очень сильный второй квартал, так как внутренний туризм стремительно сокращают отставание", — приводит газета слова представителя компании Hilton.

Уточняется, что во втором квартале 2023 года компания Hilton Worldwide в странах АТР увеличила доход от сдачи одного номера на 79% в годовом исчислении. Заполняемость гостиниц международной сети составила почти 70%.

По словам Тана, новые отели будут рассчитаны преимущественно на представителей среднего класса. Это связано с ростом ВВП и увеличением среднего класса в Китае, среди представителей которого увеличивается спрос на путешествия с различными целями.

По данным исследовательской компании Statista, объем мирового гостиничного рынка в 2019 году достиг своего пика в 1,52 триллиона долларов. На фоне пандемии коронавируса этот показатель упал ниже триллиона долларов. По прогнозам на 2023 год этот рынок должен достичь 1,2 триллиона долларов.