МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Турция, Египет и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) — самые популярные направления по продажам пакетных туров на осень у туроператоров России, говорится в сообщении Российского союза туриндустрии (РСТ). Туристы из США и Британии шокировали европейцев, сообщают СМИ

"Турция остается лидером среди популярных направлений отдыха по продажам пакетных туров. На первом месте страна продержится до середины октября. Также в топе бронирований на осень — Египет, ОАЭ, Таиланд, Россия", — рассказали в союзе.

В сообщении РСТ привели данные туроператора Fun&Sun, согласно которым на Турцию приходится 48% бронирований на осень, ОАЭ занимает 18%, Россия — 9%, Абхазия и Египет — по 7%. "Мы также видим хорошие продажи у Таиланда, Шри-Ланки, Кубы, Мальдив", — процитировали в РСТ представителя туроператора, который отметил, что спрос в целом повторяет тенденции 2022 года, однако доли трех лидирующих направлений слегка снизились, так как в прошлом году не было массового потока в Таиланд, на Шри-Ланку и Кубу.

По данным туроператора Anex Tour, которые также привели в сообщении, доля бронирований Турции на сентябрь-октябрь составляет 62%, Египта — 17%, также в первой пятерке Таиланд, ОАЭ и Россия.

"Сентябрь — бархатный сезон, когда гораздо меньше туристов летят с детьми, цены несколько ниже. Октябрь считается уже временем бюджетных цен, снижение может достигать 20-30% по сравнению с летними месяцами. По Турции и Египту предпочтения туристов не изменились — это отели пять звезд "все включено". В Таиланде и ОАЭ на осень бронируют в основном четыре звезды. В России продаются в первую очередь отели Сочи, а также санатории Кавминвод, Краснодарского края и Подмосковья", — процитировали в РСТ представителя Anex Tour.