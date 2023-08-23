МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Путевки в Турцию из России на ближайшие даты упали в цене на 40-60% из-за снижения спроса в связи с началом учебного года, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). АТОР оценила активность бронирования путевок на Черное море на осень

"Мониторинг систем бронирования туроператоров на предмет цен на отдых в Турции с вылетом в ближайшие дни показал – недельный тур в отель "три звезды" с вылетом в конце августа на "все включено" обойдется в 60 тысяч рублей на двоих при покупке сейчас. Скидки достигают 40-60% от изначальной цены", — сообщили в ассоциации.

Там пояснили, что "удешевление вызвано традиционным спадом спроса, связанным с началом учебного года". В АТОР подчеркнули, что спад клиентской активности и, как следствие, появление горящих спецпредложений на ближайшие вылеты наблюдается сейчас и на таиландском направлении. "Но Турция — самое массовое направление, и скидки здесь наиболее заметны", — отметили эксперты.

"Снижение цен на туры в Турцию, как и в случае с Таиландом, не будет долгоиграющей историей. Спрос вернется к нормальному уровню, начиная с сентября, а вместе с ним уйдут и столь щедрые спецпредложения", — уточнили в ассоциации.

Там добавили, что стартовые цены на недельные туры в Турцию с вылетом в начале сентября находятся уже на уровне от 92,5 до 100 тысяч рублей на двоих. С середины месяца минимальные цены на отели "три звезды" в большинстве случаев поднимаются до 108-115 тысяч рублей за недельный турпакет на двоих.