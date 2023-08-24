МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Спрос на перелеты в нетипичные регионы России для отпуска в бархатный сезон — Астрахань, Нижний Новгород, Мурманск, Сахалинскую область и Томск — за последние два года вырос в среднем на 50%, рассказали РИА Новости в сервисе по бронированию авиабилетов "Авиасейлс". АТОР объяснила снижение цен на путевки из России в Турцию в конце августа

Хотя эти направления и не входят в топ-20 самых распространенных для путешествия на самолете, но их популярность заметно растет. "Спрос в столицу "не только арбузов, а еще рыбы и Золотой Орды", Астрахань, вырос на 22% с 2021 года. Авиабилеты на прямые рейсы из Москвы в сентябре стоят от 4 тысяч рублей в одну сторону. Добраться до Астрахани напрямую можно еще из шести российских городов", — рассказали в сервисе.

В компании отметили, что россияне также стали чаще добираться самолетом в Нижний Новгород — за два года доля бронирований туда среди всех внутренних направлений выросла на 35%. "Долететь до Нижнего Новгорода напрямую можно из 17 городов России. Например, из Екатеринбурга — от 6 тысяч рублей в одну сторону", — уточнили в "Авиасейлс".

Аналитики обратили внимание и на Мурманск. "С сентября в Мурманске можно увидеть северное сияние. С 2021 года туда стали летать чаще на 76%. Долететь напрямую можно из 11 российских городов. Так, авиабилеты из Петербурга в Мурманск стоят от 3 тысяч рублей", — рассказали в сервисе.

Еще одно небанальное направление для отдыха в бархатный сезон — Южно-Сахалинск. "Сахалинская область тоже становится популярнее у авиапутешественников — доля перелетов туда выросла на 75%. Прямые рейсы в Южно-Сахалинск доступны из 22 городов России. Цены на авиаперелет из Москвы начинаются от 15 тысяч рублей", — сказали в компании.

Популярнее у россиян стал и Томск: летать туда за два года стали чаще на 56%. "Это город "деревянных домов с наличниками, студентов и шишек в шоколаде". Без пересадок самолетом до Томска могут жители 11 городов страны. Из Казани, одного из них, авиабилеты стоят от 5 тысяч рублей", — отметили в сервисе.