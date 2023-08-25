МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Россиянам выгоднее всего в бархатный сезон (сентябрь-октябрь) выбрать для путешествия Абхазию и курорты юга России, при этом спросом также пользуются поездки в Турцию и Египет, рассказали РИА Новости в пресс-службе группы компаний "Слетать.ру".

"Наиболее доступно отправиться в путешествие в период бархатного сезона можно в Абхазию и на российский юг. На текущий момент забронировать тур в Краснодарский край на неделю вдвоем в отель "пять звезд" на "все включено" с вылетом в середине сентября из Москвы возможно от 70 тысяч рублей. По тем же параметрам, но в "три звезды" на завтраках — от 40 тысяч рублей и в Краснодарский край, и в Абхазию", — сообщили в компании.

Отмечается, что такое путешествие выгодно еще и тем, что оплата поездки происходит в рублях. "Кроме того, рубли используются и во время отдыха, что особенно выгодно сейчас при скачке валюты. К преимуществам этих направлений также относят отсутствие языкового барьера и непродолжительный перелет", — добавили в "Слетать.ру".

При этом в компании сообщили, что самым популярным по спросу зарубежным направлением на отдых в начале осени является Турция. "В общем объеме продаж на ее долю приходится 40,3%. Цена тура на двоих в отель "пять звезд" на "все включено" начинается от 100 тысяч рублей", — добавили в пресс-службе.

Цена аналогичной поездки в Египет с вылетом из Москвы начинается от 120 тысяч рублей. Эта страна тоже входит в тройку лидеров по популярности у клиентов "Слетать.ру" в анализируемый период. "У отдыха в Турции и Египте осенью действительно много преимуществ. В бархатный сезон в этих странах очень комфортная температура воздуха и моря, которое успело прогреться за лето. Именно в это время можно приятно совместить пляжный отдых и осмотр местных достопримечательностей", — указали в компании.