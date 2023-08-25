МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Средняя стоимость посуточной аренды жилья в России этим летом по сравнению с прошлым годом выросла на 15%, до 4220 рублей, показало исследование финтех-компании "ЮKassa", сервиса онлайн-бронирования жилья "Суточно.ру" и компании автобусных перевозок Ecolines RUS для РИА Новости. Россияне стали чаще ездить в отпуск на автобусах

"В целом по России средняя стоимость аренды жилья этим летом составила 4220 рублей за сутки. За год цены выросли на 15%. В среднем туристы бронируют жилье на трое суток и тратят на аренду 13350 рублей", — выяснили авторы исследования.

По их данным, этим летом самыми популярными направлениями для поездок у россиян стали Санкт-Петербург, Москва и Казань. Также в топ-10 вошли Нижний Новгород, Калининград, Сочи, Адлер, Волгоград, Геленджик и Краснодар.

Самые высокие цены на посуточную аренду — в Сочи (в среднем 5080 рублей за сутки, +11% за год). На втором месте — Петербург (4740 рублей, +6%). Замыкает тройку Геленджик (4690 рублей, +14%).

В Казани средняя стоимость аренды этим летом составила 4500 рублей за сутки (+15%), в Нижнем Новгороде — 4450 рублей (+23%), как и в Адлере (+16%). В Москве сутки аренды стоят в среднем 4170 рублей (+8%), в Волгограде — 3440 рублей (+20%), в Калининграде — 3190 рублей (+12%).