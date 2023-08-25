МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Компания российских туристов из пяти человек заплатила за две с половиной недели проживания в отеле Китая 3,8 миллиона рублей, и это без питания и перелета, подсчитали для РИА Новости аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip. Туристы из США и Британии шокировали европейцев, сообщают СМИ

"Самым дорогим зарубежным отдыхом этим летом оказались каникулы в Китае: компания из четверых взрослых и одного ребёнка 18 дней провела в пятизвездочном отеле в Чэнду, причем в стоимость номера не входило питание. В итоге этот отпуск стоил 3 838 000 рублей", — следует из исследования.

По словам аналитиков, несколько меньшую сумму потратила другая семья — трое взрослых и двое детей — на каникулы в Бодруме, Турция. Так, две недели в пятизвездочном отеле с завтраками обошлись им в 3,7 миллиона рублей. На 400 тысяч рублей меньше заплатили двое взрослых россиян с ребенком: проживание в пятизвездочном отеле на Мальдивском острове Кударикилу с двухразовым питанием на 23 дня обошлось в 3,3 миллиона рублей.

Отмечается, что в России рекордную сумму на отдых потратили в Адлере: двое путешественников провели в пятизвездочном отеле с трехразовым питанием 22 ночи и заплатили за это 1,3 миллиона рублей. На второй строчке оказался продолжительный отпуск в Москве, где компания из четырех человек заплатила 880 тысяч рублей за 27 дней в мини-гостинице без звезд по системе "Все включено". В топ-3 дорогих отдыха в России вошел и Сочи, где семья из троих человек заплатила 542 тысячи рублей за девять дней в четырехзвездочном отеле по системе "Все включено".

В список дорогих путешествий этого лета также вошла поездка на Кипр: компания из шести взрослых пять дней отдыхала в пятизвездочном отеле в Лимассоле за 2,2 миллиона рублей, в проживание были включены только завтраки. А две недели в Мюнхене в отеле без звезд и питания стоили компании из трех человек почти 2 миллиона рублей.

В дорогие путешествия по России попал отпуск в Петрозаводске за 437 тысяч рублей: 15 ночей в четырехзвездочной гостинице с завтраками для двоих взрослых и одного ребёнка, а недельный отдых на Горном Алтае в отеле без звезд с завтраками обошелся троим взрослым в 380 тысяч рублей.