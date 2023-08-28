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В МИД Китая назвали дату отмены теста на коронавирус для туристов
Туризм
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Вьезжающим в Китай туристам не нужно будет предоставлять негативные результаты теста на антиген к коронавирусу с 30 августа, заявил на брифинге в понедельник официальный... ПРАЙМ, 28.08.2023
бизнес, новости, туризм, китай, тестирование на антитела к covid-19, иностранные туристы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ПЕКИН, 28 авг — ПРАЙМ. Вьезжающим в Китай туристам не нужно будет предоставлять негативные результаты теста на антиген к коронавирусу с 30 августа, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.
С 29 апреля 2023 года Китай отменил ПЦР-тест, достаточно было сделать тест на антиген к коронавирусу в течение 48 часов до вылета.
Теперь отменят и то, и то, сказал дипломат.
Власти КНР в декабре прошлого года начали активно ослаблять антиковидную политику, которая почти три года оставалась самой жесткой в мире, негативно влияя на экономику, глобальные производственные и логистические цепочки, туризм и межгосударственные обмены. Значительная корректировка мер произошла после волны протестов в мегаполисах страны с требованием снять локдауны, прекратить регулярное масштабное ПЦР-тестирование, а также начать политику смягчения противоэпидемиологических мер.