МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Необходимо комплексное осуществление развитие российской туристической сферы, повышение качества сервиса, зхаявил премьер-министр страны Михаил Мишустин. Россиянам предложили безалкогольное all inclusive в Турции

Глава правительствоа во вторник выступил на стратегической сессии по развитию туризма. По его словам, турпоток по отечественным регионам растет из года в год.

"Учитывая растущий спрос, надо комплексно подходить к развитию всей туристической отрасли, чтобы качество сервиса в этой сфере вывести на более высокий уровень. И в первую очередь, конечно, необходимо обновлять гостиничную базу, создавая места для размещения, которые отвечают разным запросам путешественников", — отметил Мишустин.

Он напомнил, что на данный момент в России более 30 тысяч комфортных и современных отелей, санаториев и баз отдыха, открытых благодаря участию бизнеса и помощи в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства.

"Видим, что отрасль в целом развивается, модернизируется туристическая инфраструктура. И, конечно, эту работу необходимо продолжать", — отметил председатель правительства.

По словам Мишустина, в соответствии с поручением президента России Владимира Путина финансирование программы строительства модульных отелей увеличат до 2025 года.

Кроме того, премьер поручил главам регионов вместе с представителями турбизнеса сформировать программы высшего и среднего образования для отрасли гостеприимства. Он подчеркнул, что подобную работу можно вести, в том числе, на базе проекта "Профессионалитет".

"Вовлекать молодых людей уже во время их учебы в производственные процессы, прямо с первых курсов. И, конечно, применять практико-ориентированный подход", — добавил Мишустин.