МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Отель с безалкогольной системой "все включено" может появиться в России, такую возможность рассматривает гостиничный оператор Atelika Hotel Group, сообщили журналистам в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

"В Турции уже много лет существуют отели с системой "все включено", не предполагающей употребление алкоголя. Это востребовано у мусульман, семей с детьми и просто тех, кто предпочитает отдых без шумного окружения", — сообщили в РСТ. Также в РСТ сообщили, что российская управляющая компании Atelika Hotel Group тоже допускает возможность введения "безалкогольного" all inclusive в одном из отелей сети.

Гендиректор Atelika Hotel Group Алексей Высоканов, которого процитировали в РСТ, заявил, что отели сети all inclusive предлагают алкоголь и это устоявшийся стандарт. Однако есть вероятность введения безалкогольной системы в одном из отелей Тверской области, сообщил Высоканов. Более того, он отметил низкую загрузку отеля и возможность того, что новая система привлечет аудиторию.

По его мнению, уменьшить траты таким образом у отеля не получится, потому что себестоимость алкоголя в день оценивается примерно в 100-120 рублей на человека, с учетом импортных напитков. Но по словам словам Высоканова, речь не идет о прибыли, и для туристов это вряд ли будет ощутимо, так как сумма не критическая из расчета совокупной стоимости поездки.

При этом, по его словам, точно не стоит смешивать алкогольную и безалкогольную концепции all inclusive в одном отеле, так как это разделяет отдыхающих на разные категории.

Отельеры Турции летом 2023 года приняли мало российских туристов из-за резкого роста цен. Обсуждая по итогам сезона пути решения этой проблемы, гендиректор туроператора Bentour Дениз Угур в конце лета предложил отелям с системой all inclusive сузить ассортимент алкоголя для туристов, которые хотят сэкономить, либо совсем отказаться от алкоголя.

Atelika Hotel Group специализируется на управлении курортными отелями две-четыре звезды в России и развивает несколько брендов — Аtelika, "Санвиль" и "Дивный Мир".