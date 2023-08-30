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2023
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В Индии сообщили об увеличении турпотока в этом году более чем в два раза
Туризм
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Число иностранных туристов, прибывших в Индию в 2023 году с января по июнь, увеличилось на 106% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, передает издание Economic Times со... ПРАЙМ, 30.08.2023
бизнес, новости, туризм, индия, туризм, туристы
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Число иностранных туристов, прибывших в Индию в 2023 году с января по июнь, увеличилось на 106% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, передает издание Economic Times со ссылкой на источник в правительстве.
"Количество иностранных туристов, прибывших в Индию в этом году в январе-июне, составило 4,38 миллионов человек, что на 106% превышает показатель (2,12 миллионов) за соответствующий период 2022 года", — сообщил собеседник издания.
Также, по словам источника, за период январь-июнь 2023 года наблюдался и рост валютных поступлений по сравнению с соответствующими показателями прошлого года.
"Показатель внутреннего туризма также вырос", — добавил источник.
Индия прилагает постоянные усилия по развитию туризма в стране, добиваясь увеличения потока как внутренних, так и иностранных туристов после воздействия пандемии COVID-19.
В Индию больше всего туристов в 2022 году въехало из США, Бангладеш, Великобритании, Австралии и Канады.