МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Число иностранных туристов, прибывших в Индию в 2023 году с января по июнь, увеличилось на 106% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, передает издание Economic Times со ссылкой на источник в правительстве. В Индонезии введут "оригинальный" способ зарядки электромобилей

"Количество иностранных туристов, прибывших в Индию в этом году в январе-июне, составило 4,38 миллионов человек, что на 106% превышает показатель (2,12 миллионов) за соответствующий период 2022 года", — сообщил собеседник издания.

Также, по словам источника, за период январь-июнь 2023 года наблюдался и рост валютных поступлений по сравнению с соответствующими показателями прошлого года.

"Показатель внутреннего туризма также вырос", — добавил источник.

Индия прилагает постоянные усилия по развитию туризма в стране, добиваясь увеличения потока как внутренних, так и иностранных туристов после воздействия пандемии COVID-19.

В Индию больше всего туристов в 2022 году въехало из США, Бангладеш, Великобритании, Австралии и Канады.