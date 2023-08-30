МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Иностранные туристы после запуска электронных виз в РФ сталкиваются с техническими сложностями, из-за которых 7 из 11 иностранцев не могут ее получить, решение проблем может поспособствовать увеличению турпотока в страну к Новому году, рассказала гендиректор туроператора "Тари Тур" Марина Левченко. "Аэроклуб" отметил рост популярности виз в Китай у российских бизнесменов

Россия с 1 августа запустила сервис оформления электронных виз для граждан 55 государств, в числе которых Китай, Индия, Иран, Турция, Вьетнам, а также страны Евросоюза. Заявку на нее нужно подать не позднее 4 дней до визита в Россию на специализированном сайте МИД России. Виза подходит для туристических и деловых поездок, при этом срок ее действия составляет 60 суток со дня оформления, а срок пребывания ограничен 16 сутками со дня въезда в страну.

"Технически сложно пока идет процесс получения электронной визы, и мы надеемся, что коллеги из МИДа на это обратят внимание. Из 11 человек 7 не получают визу: получают отказ, получают документы, возвращенные на уточнение, и так далее, хотя в анкете не видно, что нужно уточнять и что нужно добавлять в этих поданных анкетах, также существуют проблемы с оплатой визового сбора", — заявила Левченко на пресс-конференции, посвященной итогам летнего туристического сезона.

Она отметила, что за первое полугодие 2023 года страну посетили 187 тысяч иностранцев, при этом въездной туристический поток в Россию из-за рубежа вырос на 100 тысяч поездок, но, по ее словам, это мало. Тем не менее туристы начинают ездить. "Очень грустно, что решение по электронной визе было принято с августа, потому что туристический сезон во въездном туризме короткий — в сентябре, как правило, заканчивается", — добавила Левченко.

По ее словам, то оживление, которое произошло в августе, и то повышение количества бронирования от иностранцев в Москве, Санкт-Петербурге и других городах не связано с электронной визой. "Это туристы, которые приезжали с ранее полученными российскими визами, и это все происходит благодаря тому, что Москва, Петербург сейчас принимают большое количество отраслевых выставок, принимают предпринимателей из Китая, Турции, Индии, Арабских Эмиратов", — пояснила Левченко.

"Что касается электронной визы, то, может быть, если все технические проблемы будут решены, то к Новому году увеличится количество въездов в Российскую Федерацию из Китая, Турции и Индии… Наш пограничный отряд уже надо готовить к тому, что иностранный туризм в стране будет" — заключила она.