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2023
https://1prime.ru/tourism/20230830/841611615.html
Цены на международные путешествия из России с начала года выросли
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Зарубежные туры из РФ с начала года подорожали в среднем на 20-40% в зависимости от направления, заявил на пресс-конференции вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ)... ПРАЙМ, 30.08.2023
бизнес, экономика, новости, туризм, россия, туризм, цены
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Зарубежные туры из РФ с начала года подорожали в среднем на 20-40% в зависимости от направления, заявил на пресс-конференции вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.
"Средний коэффициент повышения цен для международных путешествий составил около 20-40% в зависимости от направления и изменения цен, которые были, например, в Турции", — сказал Горин.
Рубль активно рос с начала лета и в середине августа обновил минимумы к основным валютам с марта прошлого года. В частности, доллар подскакивал до 101,75 рубля — более чем на 20 рублей с начала лета или на 25,5%. На этом фоне ЦБ РФ резко поднял ключевую ставку — сразу на 3,5 процентного пункта — до 12% годовых. Это, а также сообщения о дополнительных продажах валюты экспортерами, вернули доллар ниже 100 рублей.