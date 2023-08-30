МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Зарубежные туры из РФ с начала года подорожали в среднем на 20-40% в зависимости от направления, заявил на пресс-конференции вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. Российский туроператор рассказал о получении электронной визы иностранцами

"Средний коэффициент повышения цен для международных путешествий составил около 20-40% в зависимости от направления и изменения цен, которые были, например, в Турции", — сказал Горин.

Рубль активно рос с начала лета и в середине августа обновил минимумы к основным валютам с марта прошлого года. В частности, доллар подскакивал до 101,75 рубля — более чем на 20 рублей с начала лета или на 25,5%. На этом фоне ЦБ РФ резко поднял ключевую ставку — сразу на 3,5 процентного пункта — до 12% годовых. Это, а также сообщения о дополнительных продажах валюты экспортерами, вернули доллар ниже 100 рублей.