МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Почти 30 тысяч российских туристов посетили венесуэльский остров Маргарита с мая 2021 года, сообщила замминистра международного туризма Летисия Гомес в Twitter. Венесуэла продолжит работать над возвращением стране замороженных активов

"В рамках прямого сообщения между Москвой и Порламаром 451 российский турист прибыл в аэропорт Сантьяго Мариньо, в целом со времени запуска рейсов прибыло 28 289 туристов", — написала она.

Прямой рейс Москва-Каракас был открыт в мае 2021 года.