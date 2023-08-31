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Российские туристы "распробовали" венесуэльский остров Маргарита
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Почти 30 тысяч российских туристов посетили венесуэльский остров Маргарита с мая 2021 года, сообщила замминистра международного туризма Летисия Гомес в Twitter. "В рамках прямого... ПРАЙМ, 31.08.2023
бизнес, экономика, мировая экономика, новости, туризм, венесуэла, россия, туристы
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Почти 30 тысяч российских туристов посетили венесуэльский остров Маргарита с мая 2021 года, сообщила замминистра международного туризма Летисия Гомес в Twitter.
"В рамках прямого сообщения между Москвой и Порламаром 451 российский турист прибыл в аэропорт Сантьяго Мариньо, в целом со времени запуска рейсов прибыло 28 289 туристов", — написала она.
Прямой рейс Москва-Каракас был открыт в мае 2021 года.