МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Таиланд возглавляет топ продаж у туроператоров России на зимний сезон и Новый год, россияне уже бронируют путевки в эту страну вплоть до конца февраля, сообщили журналистам в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ). Узбекистан назвал место России по иностранным инвестициям в его экономику

"Таиланд возглавляет топ продаж у туроператоров на зимний сезон. Россияне уже бронируют туры в Таиланд на осенне-зимний сезон, глубина продаж достигает конца февраля. Впрочем, в этом году и летом направление продавалось активно", — рассказали в РСТ.

Там привели в пример данные ряда туроператоров, в их числе Coral Travel, Anex Tour и Tez Tour.

В Tez Tour рассказали, что количество бронирований туров в Таиланд на зимний сезон, по состоянию на конец августа, выросло в пять раз по сравнению с тем же периодом прошлого года. По данным туроператора, самый популярный регион Таиланда у россиян – Пхукет, на него приходится 84% от общего объема бронирований. Кроме того, востребованы Паттайя, Самуй, Краби, Пхи Пхи, Као Лак, Ко Чанг.

В Anex Tour отметили, что популярность Таиланда на зимний сезон и Новый год объясняется еще и обширной региональной сеткой полетов. "Пока еще действует летняя полетная программа, ежедневные продажи приходятся в основном на заезды в ближайшие 2-6 недель (65%) и на новогодние каникулы (35%). Особенно активно продажи идут в городах вылета Сибири, Урала и, конечно, из Москвы", — указали в туроператоре.

В сообщении РСТ также привел слова специалиста по направления компании ITM Group Ирины Юриной, которая отметила, что по сравнению с прошлым годом тайские отельеры ощутимо лучше подготовились к сезону: контракты с отелями заключены до середины 2024 года и работа идет гораздо активнее.