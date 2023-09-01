МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Безвизовые групповые туристические поездки между Китаем и Россией пока не пользуются сильным спросом, больше всего организованных групп отправляют приграничные регионы, сообщил журналистам вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. В РСТ рассказали, как развивается туризм с Ираном

Механизм безвизового группового обмена между Россией и Китаем был запущен с 1 августа. Для индивидуальных туристов и других путешественников в Москве и Санкт-Петербурге были открыты визовые центры КНР. Первая туристическая группа из Китая в составе 23 человек прилетела 10 августа в Москву в рамках соглашения о безвизовом обмене.

"Безвизовый групповой обмен с Китаем находится в полутестовом режиме… Приграничные районы России и Китая отправляют в день минимально по две-три группы организованных путешественников (через наземные пункты пропуска — ред.). Если говорить про авиационные пункты, то количество групп носит пока тестовый характер", — сказал Горин, пояснив, что число таких групп может достигнуть десяти с начала группового безвизового обмена.

Помимо этого он рассказал, что российская туротрасль ожидает открытия полетных программ в Хайнань из России. "И это примерно октябрь. Но это будет не массовый поток — около 30% от всех объемов, которые были ранее по конкретно этому направлению", — рассказал вице-президент РСТ. Он уточнил, что сейчас в Хайнань можно попасть только на стыковочных рейсах и с оформлением визы.