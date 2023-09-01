МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Туроператоры России, несмотря на запуск соглашения о безвизовых групповых поездках с Ираном, продолжают оформлять путешественникам визы в эту страну, рассказал журналистам вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. В РСТ рассказали, как развивается безвизовый обмен между Китаем и Россией

С 1 августа между Россией и Ираном был запущен безвизовый групповой туристический обмен.

"Пока тестовый режим не отработан, продолжаем отправлять туристов через визовый режим с Ираном… Туроператоры надеются, что этот механизм будет запущен. Сейчас есть технические нестыковки", — сказал Горин.

Он предположил, что минимум полгода понадобится для адаптации рынка и туристов к началу поездок по безвизовому соглашению.

При этом вице-президент РСТ отметил, что спрос на поездки в Иран со стороны российских туристов высокий. Он пояснил, что это популярное культурно-познавательное и экскурсионное направление. "Сейчас к Ирану добавляется и деловой туризм. Большой плюс Ирана — доступность авиационной перевозки", — уточнил эксперт.