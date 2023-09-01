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2023
https://1prime.ru/tourism/20230901/841630684.html
В РСТ рассказали, как развивается туризм с Ираном
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Туроператоры России, несмотря на запуск соглашения о безвизовых групповых поездках с Ираном, продолжают оформлять путешественникам визы в эту страну, рассказал журналистам... ПРАЙМ, 01.09.2023
бизнес, новости, туризм, иран, россия, безвизовые поездки, туризм
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Туроператоры России, несмотря на запуск соглашения о безвизовых групповых поездках с Ираном, продолжают оформлять путешественникам визы в эту страну, рассказал журналистам вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.
С 1 августа между Россией и Ираном был запущен безвизовый групповой туристический обмен.
"Пока тестовый режим не отработан, продолжаем отправлять туристов через визовый режим с Ираном… Туроператоры надеются, что этот механизм будет запущен. Сейчас есть технические нестыковки", — сказал Горин.
Он предположил, что минимум полгода понадобится для адаптации рынка и туристов к началу поездок по безвизовому соглашению.
При этом вице-президент РСТ отметил, что спрос на поездки в Иран со стороны российских туристов высокий. Он пояснил, что это популярное культурно-познавательное и экскурсионное направление. "Сейчас к Ирану добавляется и деловой туризм. Большой плюс Ирана — доступность авиационной перевозки", — уточнил эксперт.