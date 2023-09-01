МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Министр экономического развития Максим Решетников рассчитывает на рост к 2030 году въездного туристического потока в Россию до 15-16 миллионов человек с 3 миллионов в 2022 году. Названы регионы России, набирающие популярность у туристов

"У нас скромный въездной поток. Он существенно снизился: в 2019 году был 10 миллионов (человек — прим. ред.), а по прошлому году — порядка 3 миллионов. Мы ставим задачу к 2030 году на 15 миллионов вернуться", — сказал Решетников, выступая с лекцией перед студентами Всероссийской академии внешней торговли. При этом на слайде его презентации была указана цифра в 16 миллионов человек.

По словам Решетникова, рост турпотока в Россию будет достигаться в том числе за счет развития электронных виз и группового туристического безвизового обмена.

Он уточнил, что Минэкономразвития выделило 17 приоритетных стран, с которыми Россия будет развивать туристические обмены. В их числе 10 стран Ближнего Востока (Бахрейн, Египет, Израиль, Иран, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия и Турция), пять стран Южной и Юго-Восточной Азии (Индия, Вьетнам, Индонезия, Малайзия и Таиланд), а также Китай и Корея.

"Чтобы понимать: население этих стран — это примерно 3,4 миллиарда человек, 340 миллионов из которых регулярно путешествуют. Это гигантский рынок", — пояснил министр.