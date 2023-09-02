МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Осенью 2023 года лететь из Москвы в Турцию, ОАЭ, Египет и Юго-Восточную Азию дешевле в сентябре, а на Кипр (с пересадками) и в другие страны Европы — в октябре, рассказал РИА Новости директор по продукту "Яндекс Путешествий" Евгений Абрамзон. Названы валюты, используемые в торговле России с Малайзией

"Для отдыха на море в сентябре идеально подойдет Турция — в этом направлении еще есть дешевые билеты на первый осенний месяц. В октябре цены в эту страну заметно вырастут, из-за снижения спроса на перелеты перевозчики переориентируются на более популярные в этот период направления… Ближе к концу октября подешевеют билеты в Европу", — заявил Абрамзон.

Из турецких направлений в октябре, по сравнению с сентябрем, больше всего в цене вырастет авиарейс Москва — Измир, с 18,6 тысячи рублей до 36 тысяч рублей. Авиабилеты из столицы в другие популярные направления Турции тоже увеличатся в цене: Газипаша (+15 тысяч рублей), Адана (+12 тысяч рублей), Даламан (+12 тысяч рублей), Бодрум (+8 тысяч рублей) и Анталья (+4 тысячи рублей).

В сентябре также дешевле и поездки в Юго-Восточную Азию. Так, например, в первый осенний месяц цена на авиабилет в Бангкок (Таиланд) меньше по сравнению с октябрем на 7 тысяч рублей, а в Хошимин (Вьетнам) — на 4,5 тысячи рублей.

Цены же на полеты в Европу, наоборот, понизятся в октябре по сравнению с сентябрем. Абрамзон отмечает, что направление Москва — Кипр (с пересадками) к концу октября подешевеет почти на 10 тысяч рублей, с 39,4 тысячи рублей до 29,7 тысячи рублей. Рейсы с пересадками в Рим в октябре уменьшатся в цене почти на 9 тысяч рублей, в Барселону — на 8 тысяч рублей, а в Милан — на 4,9 тысячи рублей.

По словам эксперта, по сравнению с сентябрьскими ценами, еще в октябре подорожают авиабилеты в ОАЭ и Египет из-за начала высокого сезона в этих странах и смещения интереса с Турции. Минимальная цена на перелет в Дубай из Москвы повысится с 25,6 тысячи рублей до 35,8 тысячи рублей и 41,4 тысячи рублей за рейсы с пересадкой и прямые соответственно. Авиабилеты в Хургаду в октябре вырастут на 4 тысячи рублей за пассажира.

"Ближе к дате вылета цены на конец сентября и октябрь могут изменяться — снизиться из-за невысокого спроса или, наоборот, вырасти из-за высокого интереса в моменте. Также по некоторым направлениям можно найти билеты на чартеры, которые будут значительно дешевле регулярных рейсов. Но надеяться на это не стоит — они появляются, если не все места распроданы, а предсказать это невозможно", — добавил эксперт.