МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Россия и Мьянма восстановили авиасообщение после 30-летнего перерыва, первый регулярный рейс авиакомпании Myanmar Airways International прибыл в Новосибирск, сообщила Росавиация. Это провал: китайцы рассекретили тактику контрнаступления Украины

"Сегодня, 5 сентября 2023 года, в Новосибирск прибыл первый регулярный рейс авиакомпании Myanmar Airways International, которая выполнила полет по маршруту Янгон — Мандалай — Новосибирск. Таким образом, приостановленное 30 лет назад воздушное сообщение между Россией и Республикой Союз Мьянма успешно восстановлено", — говорится в сообщении.

В конце августа Росавиация выдала авиакомпании Myanmar Airways International разрешение на выполнение полетов по маршруту Мандалай – Новосибирск – Мандалай. Таким образом, Мьянма стала 38-й страной, с которой у России есть прямое авиасообщение.

"Начало полетов создаст дополнительные возможности для российских туристов, предпочитающих отдых в Юго-Восточной Азии. Также будет способствовать развитию бизнес-контактов", — отмечает ведомство.