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Россия и Мьянма восстановили авиасообщение после 30-летнего перерыва
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Россия и Мьянма восстановили авиасообщение после 30-летнего перерыва, первый регулярный рейс авиакомпании Myanmar Airways International прибыл в Новосибирск, сообщила Росавиация... ПРАЙМ, 05.09.2023
бизнес, экономика, новости, туризм, россия, мьянма, авиасообщение
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Россия и Мьянма восстановили авиасообщение после 30-летнего перерыва, первый регулярный рейс авиакомпании Myanmar Airways International прибыл в Новосибирск, сообщила Росавиация.
"Сегодня, 5 сентября 2023 года, в Новосибирск прибыл первый регулярный рейс авиакомпании Myanmar Airways International, которая выполнила полет по маршруту Янгон — Мандалай — Новосибирск. Таким образом, приостановленное 30 лет назад воздушное сообщение между Россией и Республикой Союз Мьянма успешно восстановлено", — говорится в сообщении.
В конце августа Росавиация выдала авиакомпании Myanmar Airways International разрешение на выполнение полетов по маршруту Мандалай – Новосибирск – Мандалай. Таким образом, Мьянма стала 38-й страной, с которой у России есть прямое авиасообщение.
"Начало полетов создаст дополнительные возможности для российских туристов, предпочитающих отдых в Юго-Восточной Азии. Также будет способствовать развитию бизнес-контактов", — отмечает ведомство.