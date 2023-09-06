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Китай обогнал Шри-Ланку по числу отдыхающих россиян
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Китай вошел в тройку лидеров в 2023 году среди азиатских направлений для отдыха у россиян впервые с 2021 года, заняв вторую строчку и отправив Шри-Ланку на четвертое место, при... ПРАЙМ, 06.09.2023
новости, бизнес, экономика, мировая экономика, туризм, россия, китай, туризм
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Китай вошел в тройку лидеров в 2023 году среди азиатских направлений для отдыха у россиян впервые с 2021 года, заняв вторую строчку и отправив Шри-Ланку на четвертое место, при этом лидером продолжает быть Таиланд, а третья строчка неизменно досталась Индии, подсчитало "АльфаСтрахование" для РИА Новости на основе полисов страхования выезжающих за рубеж россиян.
По данным исследования, Таиланд продолжает быть первым среди азиатских направлений для отдыха у россиян, Китай занял вторую строчку и вошел в топ-3 впервые с 2021 года, Индия осталась на третьей позиции, Шри-Ланка спустилась на четвертую. В список популярных азиатских направлений также вошли Корея, Индонезия и Вьетнам.
"Азиатские страны по-прежнему ассоциируются с одним из самых доступных направлений для отдыха. Стоимость отдыха в таких странах, как правило, даже в сезон ниже, если сравнивать с аналогичными турами в другие страны. Большее количество рейсов, уже привычная инфраструктура дают существенные преимущества, когда речь идет о выборе места для отдыха", — прокомментировал начальник отдела андеррайтинга и методологии страхования путешествующих "АльфаСтрахование" Антон Колегов.