МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Наводнение не затрагивает туристические территории Стамбула, рекомендаций воздержаться от экскурсий не поступало, отдыху российских туристов ничего не мешает, сообщил РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян. АТОР оценила рост цен на зимние туры из России в этом сезоне

Первый за многие месяцы ливень начался в Стамбуле в ночь на среду, особенно пострадали районы Арнавуткёй и Башакшехир на севере, а также окрестности Нового аэропорта. Возникли пробки, подтопления фиксировались в метро, торговых центрах и парках, люди оказывались заблокированы в зданиях из-за потоков воды. К врачам обратились не менее 12 человек.

"На самом деле все происходит в пригороде, это не туристические локации. Поэтому воздержаться от экскурсий на усмотрение туристов могут и рекомендовать, но, по факту, сообщений с турецкой стороны или со стороны российских перевозчиков мы не получали. Отдыху туристов пока ничего не мешает", — сообщил Мурадян.

При этом глава АТОР Майя Ломидзе сообщила РИА Новости, что обращений в связи с наводнениями в Стамбуле от российских туристов не поступало. "Предполагается, что в ближайшее время жизнь в городе нормализуется. Видимо, поэтому пока нет никаких рекомендаций. Но мы следим за развитием событий и будем информировать", — уточнила она.

В свою очередь в пресс-службе туроператора "Интурист" агентству сообщили, что эпицентр наводнения приходится на пригороды Стамбула. "Исторический центр, район Фатих, где часто проживают туристы, наводнение не затронуло. В данный момент все трансферы и экскурсии выполняются в плановом режиме", — указали в компании.

Прокуратура стамбульского района Кючюкчекмедже в среду начала расследование в связи с гибелью двух человек в результате наводнения, обрушившегося на город после мощных ливней.