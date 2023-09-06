МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Туристический поток из России на Мальдивы этим летом сократился на 12,3%, спрос перераспределился на другие направления, в их числе — Бали, Сейшелы и Шри-Ланка, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). В АТОР разъяснили ситуацию с наводнением в Турции

Там со ссылкой на мальдивскую пограничную статистику сообщили, что, начиная с июня, фиксируется отставание объемов российского турпотока от показателей прошлого года, причем оно идет по нарастающей – в августе количество прибытий россиян сократилось почти на 20%.

"Лето 2023 года – довольно яркий пример такого тренда. За июнь – август 2023 года на Мальдивах зафиксировали 49 735 визитов граждан России. Это на 12,3% меньше, чем за за те же месяцы прошлого года (56,7 тысячи визитов)", — рассказали в АТОР.

В сообщении привели слова пресс-службы одной из ведущих туроператорских компаний на мальдивском направлении — Space Travel, где отток туристов объяснили перераспределением спроса на другие направления в Индийском океане, а также обновлением цен на мальдивских курортах.

"Если мы возьмем ситуацию прошлого года, то тогда по целому ряду направлений либо отсутствовало прямое авиасообщение, либо еще сохранялись ковидные ограничения. Фактически туристы в большинстве случаев выбирали между Турцией, ОАЭ и Мальдивами, и это выразилось в беспрецедентных показателях турпотока на Мальдивы. В этом году мы видим, что турист переориентируется на вновь доступные Бали, Сейшелы, Шри-Ланку и другие направления", – процитировали в АТОР Space Travel.

"С одной стороны, рубль значительно ослаб к прошлому лету, с другой – курорты на Мальдивах в осеннем сезоне подняли цены в ожидании большого притока туристов из Индии, Китая и Европы. В результате даже в долларах ценник на отдельные объекты вырос на 20-30%, что в сочетании с падающим курсом рубля дало прирост по средней рублевой цене на направлении почти в полтора раза. Уже летом мы видели, что на Мальдивах туристы чаще выбирали более массовые курорты уровня четыре и пять звезд, а спрос на премиальный сегмент заметно сократился", – добавили в туроператоре.