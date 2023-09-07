МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Проблемы с организацией групповых поездок по "безвизу" между Россией и Китаем могут быть связаны с техническими сложностями при согласовании въезда китайских групп в целом и выезда российских по воздуху, при этом автопереходы на Дальнем Востоке работают на выезд, через них проходят 1-1,5 тысячи россиян в день, сообщил РИА Новости председатель совета ассоциации "Мир без границ" Александр Львов. Въезд китайских тургрупп в Россию по "безвизу" не начался, заявила АТОР

Механизм безвизового группового обмена между Россией и Китаем был перезапущен с 1 августа. В начале сентября Ассоциация туроператоров России сообщала, что въезд туристических групп из Китая в Россию по безвизовому соглашению так и не начался, а "безвиз" на выезд работает только на Дальнем Востоке. Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй в среду заявил, что Китай и Россия обсуждают проблемные вопросы организации поездок туристических групп по безвизовому соглашению.

"Судя по всему, есть технические сложности с согласованием въезда китайских туристических групп в целом по "безвизу" и выезда российских туристических групп через авиационные каналы. В Приморском крае, Хабаровске, Благовещенске, где у нас нет авиации, а есть автопереходы, это работает — плохо ли, мало ли, но работает. А как только возникает авиационное плечо, возникает "что-то не то", — сказал Львов.

"Причем туристическая общественность не понимает, что "не то". Если в какой-то момент были вопросы к нашим госорганам — Минэкономразвития и соответствующим органам координации в Москве и Санкт-Петербурге, сейчас мы все вместе понимаем, что мы не причем. Российская сторона сделала все от нее зависящее, чтобы безвизовый турпоток поехал. Есть, видимо, какая-то проблема на китайской стороне. Но какая — турбизнес не понимает", — добавил он.

Львов сообщил, что в день через сухопутные пункты пропуска на Дальнем Востоке в Китай по безвизовым спискам отправляется 1-1,5 тысячи россиян. Так, Владивосток с начала августа отправил 15 тысяч туристов, Благовещенск — более 1,5 тысячи, а Хабаровск — порядка 500.

"Но на этот год туристический сезон с Китаем уже потерян для Центральной России. Во время золотой осени и на Новый год китайские туристы предпочитают путешествовать уже по своей стране", — сказал Львов, уточнив, что новый сезон начнется с мая 2024 года, но он пройдет успешно только в том случае, если будут достигнуты все договоренности.