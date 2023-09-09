МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Доля бронирований авиабилетов с багажом в популярные у россиян страны для шоппинга — Турцию, Белоруссию, Армению и Грузию — выросла в среднем на 64% за лето, говорится в исследовании сервиса по покупке билетов "Авиасейлс", которое имеется в распоряжении РИА Новости. Авиакомпания "Победа" выпустит рюкзаки под свои габариты ручной клади

"Турция, Белоруссия, Армения и Грузия — это самые доступные прямые направления, где россиянам не нужна виза. А в этих странах можно найти магазины привычных мировых брендов, ушедших из России. Доля бронирований авиабилетов с багажом в эти страны выросла в среднем на 64% за это лето (с июня по сентябрь — прим. ред.)", — рассказали в сервисе.

В компании отметили, что авиабилеты с местом для багажа из Москвы по популярным турецким направлениям — Стамбул, Анталья, Аланья, Бодрум — стоят от 18,8 тысячи рублей туда-обратно. Авиабилеты с багажом из Москвы в белорусские Минск и Гродно можно найти от 8,5 тысячи рублей туда-обратно.

Долететь до столицы Армении из Москвы и обратно, по данным сервиса, можно от 18,5 тысячи рублей с багажом. А билеты с местом для багажа в Тбилиси из Москвы и обратно без пересадок стоят от 39,8 тысячи рублей.

В "Авиасейлс" отметили, что стоимость провоза багажа может обойтись на 30% дешевле, если его включить в авиабилет сразу при бронировании, а не докупать позднее.