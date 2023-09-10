МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Число летних поездок среди россиян в Таиланд выросло в 10 раз за год, а в ОАЭ — на 70%, подсчитали для РИА Новости аналитики сервиса "MTC Travel". Китайская корпорация создаст индустриальный парк в Приамурье

"Число поездок в Таиланд выросло в 10 раз год к году. В 2,6 раза стал популярнее у россиян Египет, на 70% — ОАЭ. В восемь раз чаще россияне выезжали этим летом в Китай, при этом в данном случае речь идет скорее о поездках деловых туристов", — говорится в исследовании.

Эксперты подсчитали, что 53% летних поездок россиян за границу пришлись на страны дальнего зарубежья. "Отчасти это связано с появлением в течение года прямых рейсов на пляжные направления, такие как Таиланд. Другая причина — продолжающийся рост интереса к Египту и Объединенным Арабским Эмиратам", — говорится в исследовании.

По данным сервиса, самой популярной страной для зарубежного отдыха стала Турция, сформировав половину турпотока из России в страны дальнего зарубежья. Число летних поездок в эту страну выросло на 16% год к году, опередив страны СНГ, а также Абхазию и Грузию.

В свою очередь на Абхазию пришлось 13% от всех поездок за границу, на Белоруссию — 10%, Казахстан — 8%, Грузию — 5%. Летом 2023 года россияне также ездили в Армению, Египет, ОАЭ, Китай и Узбекистан.