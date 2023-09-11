ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — ПРАЙМ. Первый чартер с туристами из России на Шпицберген планируется запустить с началом сезона — в апреле следующего года, городом вылета станет Москва или Мурманск, а стоить перелет будет меньше 100 тысяч рублей в обе стороны, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор треста "Арктикуголь" Ильдар Неверов. Россия предложила полную отмену туристических виз пяти странам

Он рассказал, что на прошлой неделе трест получил так называемое "санкционное изъятие" на полеты из России на Шпицберген начиная уже с 15 сентября этого года, однако сезон в Арктике кончается — уже с конца октября там начнется полярная ночь, и потребности в чартере просто нет: "всех, кого нужно, мы уже завезли регулярными рейсами".

Сами перевозки трест рассчитывает начать до конца года, а вот туристов планирует завозить с апреля. "Я бы хотел все же, чтобы первый рейс с туристами полетел уже после окончания полярной ночи, в апреле", — заявил Неверов.

Он добавил, что само получение разрешения на полеты — это для компании "очень большая веха, очень большой прорыв, потому что если есть санкционное разрешение, можно уже подаваться в Росавиацию за допуском на полет".

Летать чартер будет из Москвы или Мурманска, по плану — дважды в месяц. Стоить такой перелет будет сравнительно недорого. "Пока на судно в 130 мест — это было меньше 100 тысяч рублей на человека туда-обратно, и это очень дешево. Через ту же Норвегию сейчас лететь намного дороже — 130 тысяч и выше. Плюс это с тремя пересадками и нужна норвежская виза, а в случае чартера и она не понадобится, и лететь всего 4 часа", — пояснил Неверов. В ВЭБ рассказали о туристических проектах на Дальнем Востоке

В июне Неверов заявлял, что чартерный рейс из России на Шпицберген хотят запустить уже в августе-сентябре, пока же ведется поиск авиаперевозчика. В сентябре заместитель генерального директора компании Антон Сергеев рассказывал РИА Новости, что норвежский МИД уже разъяснил тресту порядок получения разрешения на полеты, а запустить чартер могут этой осенью.

Архипелаг Шпицберген расположен в Северном Ледовитом океане между 76-й и 80-й параллелями. Шпицбергенский трактат 1920 года определил международно-правовой статус архипелага Шпицберген. Он установил суверенитет Норвегии над этой территорией, считавшейся ранее ничейной, а государствам-участникам договора, к которым относится и Россия, предоставлялось равное право на эксплуатацию естественных ресурсов Шпицбергена и его территориальных вод. Шпицберген обладает особым статусом и открыт для безвизового посещения гражданами государств-участниц Шпицбергенского трактата.

Россия работает на Шпицбергене более 90 лет, присутствие страны на архипелаге обеспечивает сейчас ФГУП "Арктикуголь". Трест был основан в 1931 году, добывает 120 тысяч тонн угля в год.

VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.