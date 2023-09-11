МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Российский турпоток в Турцию может превысить прошлогодний на 10-15% из-за снижения цен на отели и удлинения "сезона", говорится в сообщении Российского союза туриндустрии (РСТ) со ссылкой на представителей отрасли. В "Арктикугле" назвали срок запуска туристического чартера на Шпицберген

РСТ отмечает, что если в прошлом году Турция была не просто ведущим, а основным направлением зарубежного отдыха для путешественников из России, то в этом году доступных направлений стало гораздо больше — в частности, заметную конкуренцию турецким курортам составили ОАЭ и Египет. Тем не менее, результаты сезона будут как минимум не хуже, считают там.

“Цены в отелях Турции сейчас снижаются, отельеры предлагают хорошие скидки, и мы надеемся, что это "выстрелит". Я также рассчитываю, что мы в итоге получим результат прошлого года. Возможно, с ростом в 10-15%”, — рассказал член правления РСТ, заместитель генерального директора туроператора TEZ Tour Владимир Каганер.

Кроме того, по словам вице-президента РСТ Дмитрия Горина, сезон в Турции в последние годы постоянно удлиняется и продолжается практически до ноября: “Рассчитываем, что ближайшие месяцы покажут хорошую статистику по российскому турпотоку в эту страну. И по итогам мы выйдем на показатели прошлого года — 5,2 миллиона человек — или даже превысим их”.

За январь-июль в Турции побывало 3,5 миллиона человек из России, "август также дал хорошие цифры". "На сентябрь-октябрь мы видим традиционно высокий спрос. Думаю, он поможет компенсировать майские и отчасти летние потери на направлении. Цены в это время все-таки ниже летних, а большой объем перевозки позволяет туроператорам делать интересные предложения”, — также отметил Горин, добавив, что Турция – еще и транзит для многих туристов из РФ, отправляющихся в Юго-Восточную Азию, Европу и на другие континенты.

Эти 3,5 миллиона человек, по данным минкультуры и туризма Турции, – почти на 60% больше того же периода прошлого года и на 7,2% меньше — "допандемийного" 2019 года.