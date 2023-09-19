МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Россияне стали гораздо чаще бронировать авиабилеты в Китай и отели в этой стране на осень, спрос на путешествия в это время года вырос в 2 раза в сравнении с аналогичным периодом 2019 года, сообщили РИА Новости в сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip на основе собственных данных. ФТС видит увеличение автомобильных грузоперевозок в этом году

"Согласно данным авиазаказов и бронирований отелей в Китае, мы фиксируем двукратный рост спроса на поездки в страну осенью 2023 года в сравнении с осенью 2019 года. Такая популярность объясняется тем, что Китай долгое время был закрыт для туристов, 15 марта этого года он возобновил выдачу всех типов виз россиянам. Кроме того, появились прямые рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока и других российских городов в популярные Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и прочие локации", — сообщила руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова.

По данным сервиса, на бронирование авиабилетов в Китай на осень приходится 3,5% от всех зарубежных направлений. "В аналогичный период 2022 года доля заказов (авиабилетов в КНР — ред.) составляла всего 0,01%, а в 2019 году — 1,7%", — уточнили в сервисе.

Отмечается, что наиболее популярным городом стал Гуанчжоу: на него приходится 23,9% от осенних авиабронирований по стране. На втором месте оказался Пекин с долей 22,8%, а на третьем — Шанхай, куда оформлено 19% заказов. Помимо этого, по данным аналитиков, востребованы рейсы в Ханчжоу (4,6%), Харбин (4,4%), Сиань (3,9%), Санью (3,8%), Циндао (3,4%), Шэньчжэнь (3,0%) и Чунцин (1,3%).

"Туристы из России также активно бронируют отели в Китае: доля страны составляет 4,7% от всех зарубежных заказов на осень 2023 года. В 2022 году данный показатель составлял 0,01%, а в 2019 году — 1,8%", — заявили в сервисе.

Там уточнили, что наибольшим спросом пользуются объекты размещения в Шанхае: на город приходится 24,9% бронирований от общего объёма по Китаю. По данным сервиса, не менее популярны отели в Гуанчжоу (доля — 22,1%) и Пекине (21,3%). Кроме того, в список востребованных городов вошли Шэньчжэнь (6,3%), Нинбо (3,3%), Санья (2,7%), Фошань (2,2%), Чэнду (1,9%), Харбин (1,6%) и Циндао (1,4%).