ТАШКЕНТ, 19 сен — ПРАЙМ. Граждане РФ стали лидерами среди иностранных гостей в Узбекистане, прибывших в январе-августе с целью отдыха и досуга, сообщило узбекистанское агентство по статистике. Путин ожидает большой поток туристов на космодром "Восточный"

"За январь-август 2023 года в Республику Узбекистан въехали с целью отдыха и досуга 466,9 тыс. иностранных граждан. Больше всего иностранных граждан въехали в Республику Узбекистан из: России – 155,5 тыс. человек", — сказано в сообщении в телеграм-канале ведомства.

В тройку отдыхающих в стране из-за рубежа также вошли жители Казахстана (39,6 тысячи) и Таджикистана (25,1 тысячи).

Ранее агентство сообщало, что число российских туристов в Узбекистане в январе-июне 2023 года выросло в 1,9 раза по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, до 345 тысяч человек, приток россиян стабильно растет с весны прошлого года.

В агентстве РИА Новости пояснили, что для формирования статистики туризма используются рекомендации Всемирной туристской организации (UNWTO). Согласно этим рекомендациям, к туристическим целям относятся: отдых и досуг, учеба, служебная, посещение родственников, лечение и коммерческая цели.

По данным статагентства, число туристов из РФ в Узбекистан по итогам 2022 года выросло в 3 раза по сравнению с 2021 годом, до 567,7 тысячи человек, превысив даже показатель "допандемийного" 2019 года — 450 тысяч российских граждан. При этом российские туристы занимают четвертое место по посещениям республики, уступая только гостям из соседних с Узбекистаном стран — Казахстана, Таджикистана и Киргизии.

В марте 2022 года между правительствами Узбекистана и России был подписан план из 20 мероприятий по созданию условий для роста турпотока между двумя странами.