МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Россия и Китай договорились подписать новое соглашение по цифровизации оформления групповых безвизовых поездок между странами, говорится в сообщении пресс-службы Минэкономразвития РФ. Исследование показало рост спроса на путешествия осенью в Китай из России

Там уточнили, что министр экономического развития России Максим Решетников встретился с министром культуры и туризма Китая Ху Хэпином в ходе рабочего визита российской делегации в Пекин. "Стороны договорились о подписании нового соглашения по цифровизации оформления групповых безвизовых поездок между Россией и Китаем", — сообщили в ведомстве.

"Уверен, такая мера значительно облегчит работу туроператоров, органов координации и пограничных служб. А в конечном счете – позволит нарастить турпотоки. В новом соглашении нашим странам необходимо прописать ключевые положения по верификации документов, совместимости цифровой печати и цифровой подписи в соответствии с законодательством двух стран. Важно провести эту работу параллельно с процессом создания цифрового сервиса на российской стороне. Это позволит оперативно совместить и интегрировать наши системы сразу после запуска российского портала", — процитировали в сообщении Решетникова.

Министр отметил, что в России механизм безвизовых турпоездок, который возобновился 1 августа, работает в полном формате, а все службы, уполномоченные органы в регионах и туроператоры готовы к приему китайских туристов. "Ожидаем, что после донастройки технических процессов групповой туристический обмен заработает в полноформатном режиме, а рост взаимных безвизовых поездок распространится и на центральные регионы наших стран", – сказал он. В ФТС раскрыли долю Китая в российском импорте автомобилей

Как говорил РИА Новости на полях ВЭФ директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев, министерство ожидает, что переход к электронному оформлению безвизовых туристических групп из Китая в Россию завершится в первом-втором квартале 2024 года.

"В завершении встречи министры двух стран обсудили возможность реализации проекта трансграничного маршрута "Великий чайный путь" с участием России, Китая и Монголии, принять участие в котором выразили желание 18 российских регионов. До конца 2023 года стороны договорились разработать дорожную карту с набором конкретных мероприятий и проектов по маршруту "Великого чайного пути". Ожидается, что проект соответствующего меморандума будет подписан в ходе предстоящей министерской встречи трех стран в Ухане в октябре 2023 года", — рассказали также в Минэкономразвития.