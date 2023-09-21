МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Цены на путевки в Турцию из России выросли в 2023 году к допандемийному 2019 году вдвое, до 105-120 тысяч рублей с человека, из-за этого спрос на направлении со стороны россиян упал на 40%, заявил в ходе конференции "Трэволюция-2023" гендиректор туроператора "Русский Экспресс" Тарас Кобищанов. Россияне стали лидерами по числу туристов в Узбекистане в январе-августе

"Турция резко подорожала. В 2019 году за 100-120 тысяч рублей можно было паре хорошо провести отдых… В этом году средняя стоимость чека (на одного — ред.) в Турцию — 105-120 тысяч, в зависимости от месяца. То есть подорожание в два раза. И это обусловило падение спроса на 40%", — заявил Кобищанов.

Он уточнил, что в этой связи российские туроператоры сократили на 30% свои полетные программы в Турцию. "Кроме этого, в некоторых отелях Турции начались сокращения персонала. Это сказывается непосредственно на сервисе. Турист платит в два раза больше, но вследствие того, что отель начинает экономить на сервисе, он получает услуги в худшем качестве и меньшем объеме", — добавил гендиректор туроператора.