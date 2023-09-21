2023-09-21T13:49:45+03:00
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2023-09-21T13:49:45+03:00
2023
https://1prime.ru/tourism/20230921/841794627.html
Спрос на путевки в Турцию среди россиян упал на 40 процентов к 2019 году
Туризм
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Цены на путевки в Турцию из России выросли в 2023 году к допандемийному 2019 году вдвое, до 105-120 тысяч рублей с человека, из-за этого спрос на направлении со стороны россиян... ПРАЙМ, 21.09.2023
бизнес, новости, туризм, россия, турция, путевки, спрос
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Цены на путевки в Турцию из России выросли в 2023 году к допандемийному 2019 году вдвое, до 105-120 тысяч рублей с человека, из-за этого спрос на направлении со стороны россиян упал на 40%, заявил в ходе конференции "Трэволюция-2023" гендиректор туроператора "Русский Экспресс" Тарас Кобищанов.
"Турция резко подорожала. В 2019 году за 100-120 тысяч рублей можно было паре хорошо провести отдых… В этом году средняя стоимость чека (на одного — ред.) в Турцию — 105-120 тысяч, в зависимости от месяца. То есть подорожание в два раза. И это обусловило падение спроса на 40%", — заявил Кобищанов.
Он уточнил, что в этой связи российские туроператоры сократили на 30% свои полетные программы в Турцию. "Кроме этого, в некоторых отелях Турции начались сокращения персонала. Это сказывается непосредственно на сервисе. Турист платит в два раза больше, но вследствие того, что отель начинает экономить на сервисе, он получает услуги в худшем качестве и меньшем объеме", — добавил гендиректор туроператора.