МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Туроператоры России фиксируют сокращение у них количества бюджетных туристов, а также уменьшение доли семей с детьми, рассказал в ходе конференции "Трэволюция-2023" гендиректор туроператора "Русский экспресс" Тарас Кобищанов. Российские регионы будут получать единую субсидию на туризм

"Что изменилось в потребительском сегменте? Первое — "вымывается" бюджетный сегмент: "дешевых" туристов нет", — сообщил Кобищанов.

По словам эксперта, вторая тенденция — уменьшение количества семей с детьми.

"Если брать большие числа и туроператорскую статистику, это явно видно. Конечно, у нас остается такой важный маркер среднего класса, как: я своего ребенка вывезу на море. Но сейчас для многих это становится недоступно, и доля этих семей падает", — рассказал он.

Гендиректор туроператора отметил, что часть клиентов ушла, потому что для них отдых стал слишком дорог: "за те же самые 100-150 тысяч рублей они уже не могут получить того предложения, на которое рассчитывают." Другая часть клиентов уехала за рубеж, и зачастую это хорошие, доходные клиенты турагентов.

"Для некоторых выезд за рубеж стал под запретом, и им нельзя совершать путешествия. Туротрасль потеряла часть доходности", — рассказал гендиректор туроператора. Туроператоры прокомментировали пояснения ЕК по правилам въезда в Евросоюз

Кобищанов также отметил, что на рынке наблюдается падение бронирований трехзвездочных отелей. "Сэкономить на "трех звездах" уже сильно не получается. Если, в целом, поездка стоит 300 тысяч рублей в недорогую "пятерку" и 250 тысяч в приличные "три звезды", те, у кого есть 250 тысяч, не поедут в "три звезды", а у тех, кто ездит в "три звезды", нет 250 тысяч. Такова тенденция. Уровень продаж дешевых отелей падает", — добавил глава компании.

При этом он отметил, что выросла доля состоятельных туристов, которые готовы платить за дополнительный комфорт, "и бюджет у них на это есть". Он подчеркнул, что у этой категории туристов также есть острая потребность в новых направлениях, и они ждут открытия Хайнаня, Вьетнама и других новых курортов.