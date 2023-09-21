СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен — ПРАЙМ. В Крыму заработал местный сервис бронирования и планирования путешествий Week-Week, сообщил РИА Новости гендиректор компании "Вик Вик" Астемир Беков. Путин ожидает большой поток туристов на космодром "Восточный"

Презентация сервиса прошла в четверг. В ее рамках состоялась церемония подписания соглашения о сотрудничестве сервиса с туристическим порталом Крыма (ГУП "Крымский туристский центр").

"Крымский сервис бронирования и планирования путешествий Week-Week официально презентован и запущен в работу. Он станет достойным аналогом отечественным и иностранным сервисам бронирования, включая Booking.com", — сказал Беков.

По его словам, с помощью сервиса Week-Week можно забронировать номер, купить экскурсию, прочитать интересные факты про города, достопримечательности, события, рестораны Крыма.

"Главная цель сервиса – сделать путешествие по полуострову максимально удобным и простым. Команда, которая разрабатывает продукт, живёт в Крыму и хочет популяризировать его среди туристов, а местным жителям — рассказать об интересных местах, специальных предложениях для отдыха в отелях", — сказал руководитель сервиса.

Беков также анонсировал, что в скором времени сервис Week-Week позволит собирать маршрут путешествия с помощью конструктора, смотреть shorts-видео номеров в отеле, а также историю цен на номера за последнюю неделю. Кроме того, появится фильтрация по самым "фотографируемым" местам, местам отдыха с детьми, молодежным местам и многое другое.

Международная система бронирования Booking.com из-за западных торговых санкций несколько лет назад ограничила свой функционал для крымских отелей.