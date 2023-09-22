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Состоялись первые безвизовые поездки тургрупп между Россией в Ираном
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Глава торгового представительства РФ в Иране Рустам Жиганшин заявил о начале первых безвизовых рейсов туристических групп между Ираном и Россией. "Начались первые безвизовые... ПРАЙМ, 22.09.2023
новости, бизнес, экономика, мировая экономика, туризм, иран, россия, безвизовые поездки, туризм
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Глава торгового представительства РФ в Иране Рустам Жиганшин заявил о начале первых безвизовых рейсов туристических групп между Ираном и Россией.
"Начались первые безвизовые полеты иранских туристических групп между Россией и Ираном", — приводит агентство ISNA слова Жиганшина.
Иран и Россия подписали соглашение о безвизовых туристических поездках между Россией и Ираном в марте. Согласно соглашению, безвизовый режим установлен для групп туристов до 50 человек, въезжающих в страну (Россию или Иран) на срок до 15 дней.