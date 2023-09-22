МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Глава торгового представительства РФ в Иране Рустам Жиганшин заявил о начале первых безвизовых рейсов туристических групп между Ираном и Россией. Иран и США пошли на взаимные уступки, пишет Wall Street Journal

"Начались первые безвизовые полеты иранских туристических групп между Россией и Ираном", — приводит агентство ISNA слова Жиганшина.

Иран и Россия подписали соглашение о безвизовых туристических поездках между Россией и Ираном в марте. Согласно соглашению, безвизовый режим установлен для групп туристов до 50 человек, въезжающих в страну (Россию или Иран) на срок до 15 дней.