МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Сервисы онлайн-бронирования отелей "Яндекс.Путешествия" и Ostrovok стали лидерами рынка после ухода Booking из России, однако доля агрегаторов растет не так быстро, как этого ожидала туротрасль — путешественники часто бронируют номера напрямую у отелей, сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ). Спрос на путевки в Турцию среди россиян упал на 40 процентов к 2019 году

"Продажи гостиничных номеров через онлайн тревел-агентства (ОТА) постепенно восстанавливаются после ухода в марте 2022 года сервиса Booking.com. По данным экспертов РСТ, сейчас на российском рынке два лидера – "Яндекс.Путешествия" и Ostrovok.ru. Но около половины номеров отели продают напрямую, а доля агрегаторов растет не так быстро, как ожидалось", — рассказали в союзе.

Как отметили в РСТ, несмотря на то, что лидеры рынка определились, агрегаторы сталкиваются с растущими вызовами. "Пока долю, которую раньше занимал Booking, им получить не удалось. Растет серый рынок, аренда квартир. По статистике Санкт-Петербурга, максимальное число бронирований в прошлом году пришлось не на "Яндекс" и Ostrovok, а на порталы "Авито.ру" и "Суточно.ру". Сейчас на все OTA, по разным оценкам, приходится до 40% рынка онлайн-бронирований средств размещения, а Booking занимал не менее 70%", — уточнили в сообщении.

По данным TravelLine, которые привели в РСТ, летом 2023 года "Яндекс" обогнал по доле Ostrovok, за год увеличив ее почти вдвое – с 8,1% прошлым летом до 15% в июне-августе 2023-го. Лидировавший в прошлом году Ostrovok снизил долю до 14,5%.

"В пятерке популярных сервисов для поиска размещения по итогам лета-2023 оказались также Acase.ru (4,4%), входящий в "Академсервис", Bronevik.com (4,4%), ставший частью МТС Travel, и Zabroniryi.ru (3,9%)", — указали в союзе.

В сообщении отмечается, что по данным Bronevik.com, число отелей и других объектов размещения в России, которые открыли продажи номеров онлайн через агрегаторы, с января по сентябрь 2023 года увеличилось на 37%. Активнее всего цифровизация продаж происходит среди кемпингов и глэмпингов. Лидеры по скорости подключения отелей – Республика Алтай, Дагестан и Чувашия, где число объектов, доступных онлайн, удвоилось.