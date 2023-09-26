МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Россия в ближайшее время планирует обнулить НДС для туроператоров, реализующих туры в Белоруссию и приравнять эти компании к операторам внутреннего туризма, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития со ссылкой на министра экономического развития России Максима Решетникова. Белоруссия заявила о желании производить самолеты вместе с Россией

"Россия в ближайшее время планирует ввести нулевой НДС для туроператоров, реализующих туры в Белоруссию, а также приравнять компании, организующие поездки в Белоруссию, к операторам внутреннего туризма, снизив тем самым для них сумму финансового обеспечения", — заявили в ведомстве.

"Совместными действиями мы добились существенного роста турпотока. В прошлом году почти полмиллиона российских туристов посетило Белоруссию. За первое полугодие 2023 года — уже более 400 тысяч. Количество поездок белорусских гостей по России также растет и постепенно возвращается на допандемийный уровень", — процитировали в ведомстве Решетникова.