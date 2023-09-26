2023-09-26T21:18:54+03:00
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2023-09-26T21:18:54+03:00
2023
https://1prime.ru/tourism/20230926/841826544.html
В МЭР заявили о планах обнулить НДС для туров в Белоруссию
Туризм
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Россия в ближайшее время планирует обнулить НДС для туроператоров, реализующих туры в Белоруссию и приравнять эти компании к операторам внутреннего туризма, сообщили в... ПРАЙМ, 26.09.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Россия в ближайшее время планирует обнулить НДС для туроператоров, реализующих туры в Белоруссию и приравнять эти компании к операторам внутреннего туризма, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития со ссылкой на министра экономического развития России Максима Решетникова.
"Россия в ближайшее время планирует ввести нулевой НДС для туроператоров, реализующих туры в Белоруссию, а также приравнять компании, организующие поездки в Белоруссию, к операторам внутреннего туризма, снизив тем самым для них сумму финансового обеспечения", — заявили в ведомстве.
"Совместными действиями мы добились существенного роста турпотока. В прошлом году почти полмиллиона российских туристов посетило Белоруссию. За первое полугодие 2023 года — уже более 400 тысяч. Количество поездок белорусских гостей по России также растет и постепенно возвращается на допандемийный уровень", — процитировали в ведомстве Решетникова.