МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Санкт-Петербург с начала года посетило в 12 раз больше туристов, чем Москву, тогда как в прошлом году это соотношение было один к пяти и тоже в пользу Северной столицы, сообщили РИА Новости на основе собственных данных в интернет-магазине туров Travelata.ru. В Крыму запустили аналог Booking.com

"В Санкт-Петербург в этом году съездили в 12 раз больше туристов, чем в Москву. Количество путешествий в Северную столицу равно количеству поездок в Сочи-Центр. Можно сказать, что экскурсионный вид отдыха довольно популярен среди россиян. Средняя цена тура в Петербург – 39 тысяч рублей, средний чек поездки в Москву – 32 тысячи", — рассказали аналитики.

Они отметили, что в прошлом году путешествия в Москву выбрали для себя 2% от всех купивших туры по России через Travelata.ru, и цена совсем немного отличалась от нынешней – 31 тысяча рублей. "В Петербурге побывали 10% отдыхающих и заплатили 33 тысячи рублей в среднем. Фактически в 2022 году соотношение между столицами было один к пяти в пользу Северной", — уточнили в интернет-магазине туров.

При этом аналитики заметили, что продажи на обоих направлениях упали по сравнению с прошлым годом.

В компании отметили, что чаще всего в Москву и Петербург туристы ездят на четыре ночи, "этот показатель остается стабильным уже два года".

"Для проживания в Петербурге в этом году чаще выбирают отели четыре звезды (48%), а в Москве чуть проще – три звезды (46%). В 2022 году туристы в Северной столице немного больше склонялись к трехзвездочным отелям (42%). Путешественники в Москве сохраняют постоянство и в прошлом году, как и в этом, предпочитали трехзвездочное размещение", — заключили в компании.