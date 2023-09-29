МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Правительство России утвердило постановление о возврате денег за зарубежные туры мобилизованным, контрактникам и добровольцам, следует из документа, имеющегося в распоряжении РИА Новости. В МЭР заявили о планах обнулить НДС для туров в Белоруссию

Уточняется, что решение распространяется на зарубежные туры и касается ситуаций, когда у туроператора недостаточно собственных средств для возврата.

"Мобилизованные, контрактники и добровольцы, вступившие в ряды Вооруженных Сил с 24 февраля 2022 года, а также члены их семей смогут вернуть деньги за несостоявшиеся туристические поездки за счет средств фонда персональной ответственности туроператора. Постановление об этом подписано", — говорится в документе.

Так, чтобы вернуть средства, теперь нужно подать туроператору или турагенту заявление о расторжении договора о реализации туристского продукта. Отмечается, что сделать это может как сам мобилизованный, так и члены его семьи в течение трех лет со дня заключения такого договора. Срок возврата составляет 10 дней с момента подачи заявления.

Президент РФ Владимир Путин в первой половине июня подписал закон о возврате денег за туры мобилизованным россиянам. Согласно документу, гражданин, призванный на военную службу по мобилизации в ВС РФ, либо служивший по контракту в период с 24 февраля 2022 года, или доброволец имеет право на изменение или расторжение договора о реализации туристского продукта, то есть на возврат средств за путевки, купленные в период с 1 сентября 2021 года.

Позднее в июне Ассоциация туроператоров России сообщила, что крупнейшие туроператоры уже вернули деньги мобилизованным россиянам за несостоявшиеся туры.