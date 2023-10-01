МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Необходимо создать международную организацию для взаимных туристических связей между Россией и Латинской Америкой на основе ШОС, БРИКС и ЕАЭС, заявил председатель комитета ГД по туризму Сангаджи Тарбаев. В Госдуме назвали объем товарооборота России и Латинской Америки

"У нас, как у парламентариев Госдумы, есть инициатива, мы хотим с вами, уважаемые коллеги, поделиться… Проработать вопрос, связанный с организацией новой туристической организации международной на основе ЕАЭС, на основе ШОС и на основе БРИКС", — сказал Тарбаев в ходе круглого стола "Равноправное и взаимовыгодное экономическое сотрудничество: роль парламентов" в рамках парламентской конференции "Россия — Латинская Америка".

Он выразил надежду, что парламентарии стран Латинской Америки поддержат эту идею. По его словам, планируется установить безвизовый режим и наладить прямые рейсы между Россией и латиноамериканскими государствами.

В Москве с 29 сентября по 2 октября по инициативе Госдумы проходит первая международная парламентская конференция "Россия — Латинская Америка". В рамках конференции проходят двусторонние встречи председателя ГД Вячеслава Володина с руководителями парламентов стран региона. На конференцию прибыли более 200 участников, в том числе парламентарии из большинства стран Латинской Америки и Карибского бассейна, представители экспертного сообщества, общественные деятели и дипломаты. Они обсудят с российскими коллегами актуальные вопросы международной парламентской повестки.

В пятницу перед участниками конференции выступил президент России Владимир Путин.