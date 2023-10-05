СТАМБУЛ, 5 окт — ПРАЙМ. Законопроект, регулирующий краткосрочную аренду квартир в Турции, в том числе через платформу Airbnb, рассмотрят в парламенте в октябре, в случае нарушения закона владельцам квартир грозит колоссальный штраф, сообщает газета Sabah. Спрос на путевки в Турцию среди россиян упал на 40 процентов к 2019 году

Турецкие отельеры неоднократно требовали принять жесткие меры в отношении Airbnb и аналогичной ей платформ, утверждая, что из-за сдаваемых таким образом квартир они теряют клиентов, а бюджет Турции — налоги.

"В течение октября в парламент Турции поступит на рассмотрение законопроект, который в случае утверждения установит ответственность как арендодателя квартиры, сдаваемой посуточно, так и арендатора. Желающим сдать квартиру посуточно необходимо будет получить специальную лицензию "туристической квартиры" от министерства культуры и туризма, которую нужно будет вывешивать на двери. В ином случае сдать квартиру будет невозможно", — пишет газета.

По ее данным, для получения лицензии необходимо оборудовать квартиру пожарной лестницей, получить отчет от пожарной службы и ряд других документов. Также придется приобрести фен, полотенца, комплекты постельного белья – вещи, привычные в отелях.

"Если квартира находится в многоэтажном доме, то необходимо получить разрешение всех соседей. Если хотя бы один из них будет против, то лицензию на аренду не выдадут", — отмечает газета.

"Планируется, что нарушителей закона будут штрафовать на сумму около 1 миллиона лир (более 36 тысяч долларов — ред.). Если же после этого в отсутствие всех необходимых документов квартиру будут сдавать в аренду, то ее опечатают", — утверждает газета.

Также постояльцы должны будут через онлайн-систему электронного правительства e-devlet предоставлять документы для оформления аренды, как и в отелях. В случае отсутствия документов наказание постигнет владельца жилого помещения.

Газета отмечает, что сейчас некоторые из сдаваемых посуточно квартир могут быть использованы теми, кто скрывается от правосудия.

Власти курортной турецкой провинции Анталья намерены ужесточить контроль за нелегальной сдачей квартир в аренду туристам, сообщил ранее РИА Новости источник в руководстве провинции. Глава минтуризма Турции Мехмет Нури Эрсой в конце июля назвал купивших в стране квартиры россиян и граждан русскоговорящих стран одной из причин, ввиду которой дорогие отели на курортах оказались не столь популярны в этом году. По его словам, эти туристы предпочитают свои квартиры отелям, а со временем и сдают их другим туристам.

Цены на недвижимость в Турции с июля 2022 года по нынешний июль выросли на 94,7%, в ряде регионов — до 130%, сообщил в сентябре центральный банк страны.