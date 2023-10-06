МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Следователи предъявили обвинение в мошенничестве главе туристической фирмы "Колибри-Тур МСК" по делу о выселении российских детей из отеля в Турции из-за неоплаты проживания, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова. В АТОР назвали основную проблему российской туриндустрии

Уголовное дело возбуждено по статьям о небезопасных услугах и мошенничестве. В августе российских детей, отдыхавших в Турции, дважды выселили из отелей из-за того, что туроператор не оплатил их проживание. Как информировало Минэкономразвития, фирма "Колибри-тур МСК" не входит в единый федеральный реестр туроператоров, "а значит, не имела права вывозить организованные группы туристов за рубеж".

"Сегодня фактическому руководителю общества предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере", — сказала Иванова.

По данным следствия, сотрудники ООО "Колибри-Тур МСК" и ИП "Маркина Н.В." с 1 июня по 6 августа не оплатили проживание в гостинице не менее 90 детей в возрасте от 6 до 17 лет, из-за чего их ночью выселили из отеля.

"По уголовному делу изучена документация туристической фирмы, допрошены в качестве потерпевших ряд несовершеннолетних, выполнены иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Кроме того, столичные следователи обратились в суд с ходатайством о наложении ареста на имущество, принадлежащее фигурантам", — добавила Иванова.