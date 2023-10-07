МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Таиланд стал самым популярным и дорогим местом на предстоящие зимние каникулы у россиян — в эту страну собрались 24% российских клиентов сервиса, а средний чек поездки составил 281 тысячу рублей, говорится в исследовании интернет-магазина туров Travelata.ru, имеющегося в распоряжении у РИА Новости. В Турции признали туристический сезон 2023 года неуспешным

"Таиланд стал самым популярным и самым дорогим направлением на зимние каникулы среди российских туристов… В Юго-Восточную Азию собрались 24% от всех, кто приобрел путешествия через агрегатор. Средний чек такой поездки — 281 тысяча рублей", — говорится в исследовании.

Второе место заняли ОАЭ и Россия — оба направления набрали по 22%. Средняя стоимость поездки на Ближний Восток составила 222,1 тысячи рублей, а на отечественные курорты — 73,6 тысячи рублей. В топ-5 популярных направлений также вошли Египет с 12% спросом среди туристов РФ и Турция — 9%. Средняя стоимость отдыха обошлась в 203,4 тысячи рублей и 176,7 тысячи рублей соответственно.

Отмечается, что зимой российские туристы чаще всего предпочитают останавливаться в четерыхзвездочных отелях, таких отдыхающих 36%. При этом в прошлом году их было 44%. Также среди россиян популярно трехзвездочное и пятизвездочное размещение — 28% и 23% соответственно. Что касается питания, то наибольшей популярностью пользуется вариант только с завтраком — 46%, на втором месте "все включено" — 22%, на третьем — "без питания" (14%). В исследовании уточнили, что в 2022 году большинство туристов предпочитали завтраки, а второе место занимало размещение "без питания".

"Уже сейчас на 25% больше броней, чем на аналогичную дату 2022 года. Лидером стал Таиланд, который в том году уступил только России. В прошлом году в октябре только начались прямые рейсы на тайские курорты, также в тот период были сняты ковидные ограничения, а чуть позже добавились рейсы из регионов… Этой зимой туристы хотят получить максимальный уровень сервиса. Мы заметили рост продаж пятизвездочных отелей с питанием "ультра все включено", — добавил директор по маркетингу интернет-магазина туров Travelata.ru Олег Козырев.