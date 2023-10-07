МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. В Израиле сейчас находятся около 100 организованных туристов, количество самостоятельных путешественников неизвестно, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). Израиль находится в состоянии войны, заявил Нетаньяху

"По предварительной информации, в Израиле сейчас находится около 100 организованных туристов. Количество самостоятельных путешественников неизвестно… Сообщений о пострадавших россиянах после обстрелов Израиля пока нет. Российские дипломаты следят за ситуацией, информирует посольство России в Израиле", — говорится в сообщении.

Также согласно данным FlightRadar24, ряд рейсов на прилёт и вылет в аэропорту Бен-Гурион задерживаются. Однако, по данным онлайн-табло аэропорта, задержки рейсов наблюдаются только на прилёт.

Ранее газета Haaretz со ссылкой на экстренные службы сообщала, что число погибших в Израиле на фоне эскалации возросло до 20.

Военное крыло палестинского движения ХАМАС бригады "Аль-Кассам" объявило о проведении операции против Израиля и заявляет, что выпустило пять тысяч ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Газета Haaretz сообщила о 20 погибших, издание Times of Israel сообщало о 300 пострадавших.