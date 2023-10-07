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2023
https://1prime.ru/tourism/20231007/841917044.html
В АТОР назвали число организованных российских туристов в Израиле
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В Израиле сейчас находятся около 100 организованных туристов, количество самостоятельных путешественников неизвестно, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР)... ПРАЙМ, 07.10.2023
общество , бизнес, новости, туризм, россия, израиль, туристы
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. В Израиле сейчас находятся около 100 организованных туристов, количество самостоятельных путешественников неизвестно, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"По предварительной информации, в Израиле сейчас находится около 100 организованных туристов. Количество самостоятельных путешественников неизвестно… Сообщений о пострадавших россиянах после обстрелов Израиля пока нет. Российские дипломаты следят за ситуацией, информирует посольство России в Израиле", — говорится в сообщении.
Также согласно данным FlightRadar24, ряд рейсов на прилёт и вылет в аэропорту Бен-Гурион задерживаются. Однако, по данным онлайн-табло аэропорта, задержки рейсов наблюдаются только на прилёт.
Ранее газета Haaretz со ссылкой на экстренные службы сообщала, что число погибших в Израиле на фоне эскалации возросло до 20.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС бригады "Аль-Кассам" объявило о проведении операции против Израиля и заявляет, что выпустило пять тысяч ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Газета Haaretz сообщила о 20 погибших, издание Times of Israel сообщало о 300 пострадавших.