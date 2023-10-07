МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Информации о пострадавших в Израиле россиянах пока нет, рейсы в аэропорт Бен-Гурион выполняются с задержками, сообщили РИА Новости в Российском союзе туриндустрии (РСТ). В Red Wings рассказали, как проходят полеты в Израиль в текущей ситуации

Военное крыло палестинского движения ХАМАС бригады "Аль-Кассам" объявило о проведении операции против Израиля и заявляет, что выпустило пять тысяч ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Газета Haaretz сообщила о 20 погибших, издание Times of Israel сообщало о 300 пострадавших.

"Туристам, находящимся сейчас в Израиле, мы рекомендуем мониторить информацию и неукоснительно выполнять указания официальных местных властей. Информации о пострадавших пока нет. РСТ продолжает следить за развитием ситуации", — заявили там.

При этом в РСТ добавили, что рейсы в Израиль сейчас "выполняются по расписанию в аэропорт Бен-Гурион с задержками". Уточнив, что актуальную информацию нужно отслеживать в контактных центрах авиакомпаний.

Там также посоветовали в целом следить за рекомендациями официальных органов — Министерства экономического развития и Министерства иностранных дел, которое определяет благоприятные и неблагоприятные направления для путешествий российских туристов.

В свою очередь в Ассоциации туроператоров России (АТОР) позже сообщили агентству, что "запросов на досрочный возврат на данный момент нет".

Согласно данным FlightRadar24, ряд рейсов на прилет и вылет в аэропорту Бен-Гурион задерживаются. Однако, по данным онлайн-табло аэропорта, задержки рейсов наблюдаются только на прилет.

В РСТ уточнили, что российские авиакомпании не привозили российских туристов на юг Израиля, так как они туда не летают.

"По данным РСТ, на юге Израиля нет организованных российских туристов, поскольку это не туристическое направление. В этом регионе нет российских авиакомпаний, сюда летает только одна израильская авиакомпания", — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего на территории Израиля сейчас находится около 100 организованных туристов, также есть самостоятельные туристы и граждане, проходящие медицинское лечение или приехавшие в страну с личными или деловыми визитами. С Израилем работает узкий круг российских туроператоров, в частности, "Русский экспресс", ICS, "Ванд Тревел".