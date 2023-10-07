МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Российские туристы пока не обращались по поводу досрочного прерывания своего отдыха в Израиле, отказов от забронированных туров также нет, рассказали РИА Новости представители туроператоров. РСТ: данных о пострадавших в Израиле россиянах пока нет

Издание Times of Israel ранее сообщало, что число пострадавших в Израиле в ходе эскалации палестино-израильского конфликта возросло как минимум до 1,1 тысячи, многие серьезно ранены. Газета Jerusalem Post писала, что число погибших в Израиле составляет по меньшей мере 200 человек.

"У "Русского Экспресса" сейчас в Израиле менее 30 человек. Просьб от туристов о досрочном прерывании отдыха в Израиле не поступало. В ближайшие дни заездов нет, только со следующей недели, но и эти туристы тоже не обращались пока. Все в ожидании. Если туристы не смогут отправиться в Израиль, то мы будем решать этот вопрос", — сообщили в пресс-службе туроператора.

Отказов от забронированных туров не поступало и туроператору "Интурист". "Наши туристы в Израиле есть, но запросов никаких на эвакуацию нет. Не отказываются россияне и от уже забронированных путевок", — уточнили в пресс-службе компании.

В туроператорах отметили, что в связи с тем, что сейчас чартерных рейсов в Израиль нет, а объем прямых перевозок с Россией достаточно небольшой, турпоток в страну носит индивидуальный характер.

"Израиль — это страна не массового туриста, он давно перешел в разряд стран индивидуального туризма, туда едут к родственникам, на лечение и так далее. Плюс авиабилеты сейчас туда дорогие и нет групповых туров. Плюс военные действия произошли на юге страны и туда сейчас не летают с целью туризма. Сейчас все рейсы с туристами прилетают в Тель-Авив. Там, условно, все спокойно", — сказали в "Русском Экспрессе".

В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что радикалы запустили более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки террористов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.

Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.