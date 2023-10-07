МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Авиакомпания Red Wings временно сокращает программу полетов в Израиль, сообщили РИА Новости в компании. Туроператоры: россияне пока не собираются прерывать отдых в Израиле

"Принимая во внимание возникновение рисков безопасности в рамках выполнения полетов в Израиль и учитывая высший приоритет обеспечения безопасности пассажиров, авиакомпания "Ред Вингс" сообщает о временном сокращении программы полетов с территории Российской Федерации в/из аэропорт Тель-Авив", — говорится в сообщении.

В настоящий момент времени ограничения касаются рейса авиакомпании: "Сочи – Тель-Авив" WZ4311 (08.10.23 – 05.30), по соображениям безопасности он переносится на более позднее время (не ранее 09.00 UTC/12.00 по местному времени). Переносится на более позднее время также обратный рейс "Тель-Авив – Сочи" WZ4312 (8 октября 10.10), уточнили в авиакомпании.

В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что палестинцы запустили более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.

Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.